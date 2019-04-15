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Новости. Общество
23:30, 15 Апреля 2019
фото: © EPA/DAVE EVITTS

Эксперты рассказали о противозачаточных таблетках для мужчин

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Урологи считают, что при употреблении синтетического орального контрацептива у мужчин снижается не только уровень выработки собственного тестостерона, но и других гормонов.

Издание "Южный Федеральный" написало о самых любопытных вариантах наноконтрацепции, используемых мужчинами и женщинами на фоне последних данных о том, что ученые придумали противозачаточные таблетки для сильной половины человечества.

Урологи считают, что при употреблении синтетического орального контрацептива у мужчин снижается не только уровень выработки собственного тестостерона, но и других гормонов, необходимых для производства сперматозоидов. Если этот гормон вводить извне, то его внутренняя выработка со временем прекратится и мужчина станет бесплодным по аналогии с бодибилдерами, принимающими стероиды. Практически все они впоследствии не способны оплодотворить женщину.

Использование геля-контрацептива проверяли на обезьянах. Он с помощью инъекции вводится в семявыносящий проток, чтобы перекрыть просвет, а потом с помощью специального растворителя совершенно безопасно и без последствий вымывается из проток, утверждают американские ученые. Испытания на животных показали практически 100%-ю защищенность и обратимость процесса.

Жидкий презерватив наносится за 10 секунд и застывает за 2 минуты. Британцы вовсю испытывают этот метод и утверждают, что в отличие от обычных презервативов этот вид контрацепции сохранит первозданную чувствительность к сексу.

Противозачаточные серьги изобрели для девушек с плохой памятью, которые пропускают прием гормональных препаратов. Бижутерия сама будет дозировано вводить гормон в организм женщины через мочку уха.

Накожный пластырь, пропитанный гормонами, поступающими через поверхность кожи в организм, меняется каждые 7 дней. Однако эксперты считают, что это средство ненадежное из-за чисто технических аспектов – пластырь может отклеиться, а человек в порыве страсти этого даже не увидит.

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