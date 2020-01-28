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Эксперты спрогнозировали рост цен на мясо и молоко

Новости. Общество
21:05, 28 Января 2020
фото: © pixabay.com/Сергей Коньков/ТАСС/Архив
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Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%.

Рынок продуктов питания проанализировала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, сообщают "Известия".

Согласно ее расчетам, максимально – на 10–12% – может увеличиться стоимость мяса и птицы, а также молока и молочной продукции. Это обусловлено ростом издержек изготовителей: повысились цены на сырье, а также на газ, электричество и другие услуги, необходимые для производства, отметила эксперт.

Подорожание молочной продукции будет связано еще и с тем, что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе "Меркурий". А с 1 июня 2020 года введут и цифровую маркировку этого товара, что может создать повышенную нагрузку на производителей. 

Рост цен на молоко и молочные продукты в 2020 году может составить 10–12% и без учета введения системы цифровой маркировки, сказала замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. По ее словам, производители молока вынуждены поднимать цены, так как ежегодно растет себестоимость сырья – из-за валютной составляющей, высоких процентных ставок по кредитам и необходимости закупать скот за рубежом.

Также в стоит ждать и подорожания гречневой крупы – на 5–6%. По мнению замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве, виной тому станет сокращение посевов гречихи.

 
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