Эксперты выяснили, почему с возрастом растет живот

Ученые рассказали о причинах роста живота.

По мере старения способность организма сжигать жир уменьшается и он начинает откладываться под кожей, в мышцах, вокруг внутренних органов, пишет издание "РИА Новости".



Особенно заметно накопление внутреннего жира в брюшной полости. Это так называемый брюшной, или висцеральный жир. Его избыток приводит к ожирению, диабету второго типа, воспалительным заболеваниям.

Ученые из США и Германии под руководством профессора сравнительной медицины и иммунобиологии из Йельской школы медицины обнаружили, что у пожилых мышей иммунные В-клетки в брюшном жире неожиданно начинают разрастаться, что приводит к нарушению обмена веществ и возникновению воспаления.



По мнению авторов статьи, у молодого организма при попадании в организм инфекции, В-клетки увеличиваются, а потом, после того, как инфекция побеждена, снова сокращаются до исходного размера. С возрастом они перестают уменьшаться и остаются в брюшном жире, что приводит к ожирению и хроническому воспалению.



Исследователи выяснили, что жировые В-клетки разрастаются, получая сигналы от близлежащих макрофагов. Кроме того, они обнаружили, что, уменьшая сигнал макрофагов и удаляя жировые клетки, можно обратить вспять процесс экспансии В-клеток и защитить организм от возрастных заболеваний обмена веществ.