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Экспозиция Карелии работает на выставке-форуме «Россия»

Новости. Общество
15:00, 04 Ноября 2023
фото: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента страны Владимира Путина.

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Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ. Свои достижения представляют 89 российских регионов, крупнейшие корпорации и предприятия, а также государственные ведомства.

Выставка демонстрирует все лучшее, что сегодня есть в стране, раскроет ее потенциал, заявили в карельском правительстве. На стендах регионов можно ознакомиться с разными уголками России. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

«В течение полугода каждый российский регион покажет, почему нашей Родиной нужно гордиться», — отметили организаторы.



Главный слоган экспозиции Карелии — «Сохраняя традиции, мы строим будущее». Выставка размещена в павильоне № 75. Она представляет посетителям историю, традиции и культуру региона, презентует его туристический, научный и промышленный потенциал, а также наиболее яркие проекты, реализованные в республике за последние годы.

«К достопримечательностям Карелии на выставке можно прикоснуться буквально, а рассказывает о регионе цифровой аватар «Айно» с искусственным интеллектом, который карельские специалисты в сфере IT разработали специально для выставки «Россия», — отметили в пресс-службе республиканского правительства.

Центральный элемент стенда — купола Преображенской церкви острова Кижи. Они символизируют огромное количество памятников деревянного зодчества Карелии. На экспозиции представлен большой видеоряд — карельские пейзажи, водопады. Также есть фито-зона с ботаническими копиями живых растений Карелии, для которой мастера создали несколько ароматов, ассоциирующихся с республикой. На стенде гостей встречают ростовые петроглифы — деревянная лодка и каменные гуси.



Помимо традиций, истории и культуры региона, экспозиция республики презентует ее экономический потенциал, рассказывает про промышленные предприятия.

«Карелию по праву называют легендарной. Ведь Карелия — это воплощение легенд, это былины, руны. Стенд нашей республики впечатляет, у него есть свои изюминки. На выставке мы пытались передать красоту нашей природы. Еще одна наша изюминка — аватар Айно. У гостей выставки появляется желание познакомиться с нашим регионом и запланировать его посещение. Я всех приглашаю посетить и выставку, и Карелию. Лучше один раз увидеть», — заявил на открытии экспозиции глава республики Артур Парфенчиков.

В ближайшие два месяца на форуме пройдут «Дни регионов».  21 декабря Парфенчиков проведет презентацию достижений и перспектив развития Карелии. На главной уличной сцене творческие коллективы республики покажут для гостей концерт «Люблю тебя, Карелия!». Его участниками станут национальный ансамбль песни и танца «Кантеле», фольклорно-этнографический ансамбль «Karjala», вокальный ансамбль «Зоряйне» и вепсский народный хор. В зоне культурных проектов планируют провести праздничную программу «Из Карелии с любовью».



На выставку-форум в декабре отправится и карельский морозец Паккайне: на ВДНХ откроется интерактивная площадка «Олонецкие игры Дедов Морозов». Рестораторы республики будут угощать посетителей блюдами национальной кухни и проведут мастер-классы.

Кроме того, карельские фермеры представят свою продукцию на продуктовой ярмарке на ВДНХ, а мастера-ремесленники — на ярмарке товаров народно-художественного промысла.

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