Экстремист в Карелии получил условный срок

Житель Сортавалы осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили в Сортавальском городском суде.

Сортавальский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

С 2016 по 2018 годы житель Сортавалы разместил в интернете тексты экстремистского характера, содержащие призывы к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти или вражды, а также к нарушению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его национальной принадлежности, которые стали доступны для просмотра неограниченному кругу лиц.

При рассмотрении уголовного дела суд установил, что обвиняемый ранее не судим, впервые совершил преступление средней тяжести.

При назначении наказания суд учел обстоятельства совершения преступления, отсутствие тяжких последствий, удовлетворительные характеризующие данные, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, и пришел к выводу, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно.