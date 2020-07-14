Экзаменационный и регистрационный отделы ГИБДД Карелии закроются на 7 часов

ГИБДД Карелии информирует об изменении работы экзаменационного и регистрационного отделов.

В среду 15 июля с 9 до 16 часов МРЭО ГИБДД Карелии не будет оказывать государственные услуги в виду проведения технических работ.

Оказание услуг по регистрации транспортных средств, получения и замены водительских удостоверений для граждан, записавшихся через портал госуслуг на 15 июля, будет осуществляться - 15 июля с 16 до 20 часов.

Справки по телефонам:

Регистрационное отделение – 707-356

Экзаменационное отделение – 739-283

ГИБДД приносит извинения за предоставленные неудобства и благодарит за понимание.