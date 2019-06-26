Еле передвигавшийся житель Карелии пытался украсть из магазина водку с колбасой

Сильно пьяный мужчина попался на краже из магазина в Кондопоге, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Днём 24 июня в Кондопоге группу задержания районного отдела вневедомственной охраны вызвали в сетевой магазин. Там был задержан 50-летний местный житель, от которого резко пахло спиртным, а также имелись другие внешние признаки алкогольного опьянения. Он с трудом ориентировался в пространстве, но смог взять с прилавка бутылку водки и упаковку колбасы.



Похищенное изъято, нарушитель передан полиции.