Еле передвигавшийся житель Карелии пытался украсть из магазина водку с колбасой

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Сильно пьяный мужчина попался на краже из магазина в Кондопоге, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Днём 24 июня в Кондопоге группу задержания районного отдела вневедомственной охраны вызвали в сетевой магазин. Там был задержан 50-летний местный житель, от которого резко пахло спиртным, а также имелись другие внешние признаки алкогольного опьянения. Он с трудом ориентировался в пространстве, но смог взять с прилавка бутылку водки и упаковку колбасы.
Похищенное изъято, нарушитель передан полиции.
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