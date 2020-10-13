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Электричество отключат в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

Новости. Общество
09:36, 14 Октября 2020
фото: © pixabay.com / Pexels
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Птицефабрика останется без света на несколько часов, сообщили в администрации столицы Карелии.

По информации АО "Прионежская сетевая компания", 15 октября с 15 до 17 часов планируется отключение электроэнергии в районе Птицефабрика. Временные неудобства связаны с аварийными работами на объектах, принадлежащих карельскому филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада".

Так, подачу энергии приостановят в домах на улицах Птицефабрика, Уваровская, Долгая, а также на Рядовом и Старосельгском проездах.

Ранее энергетики предупредили об отключениях на электрических сетях в районах Карелии.

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Комментарии

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кир
2020-10-14 10:55:27
В Москве, в отдалённом районе,
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Привет трудяге Александру Ершову. От него весточка. :)
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