Электричество в район СКЗ вернется к обеду, обещают власти

На время устранения повреждений электрические сети в кварталах частной застройки в районе Сулажгорского кирпичного завода в Петрозаводске запитаны от передвижного генератора.

Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, на этот момент здания, оставшиеся без электроснабжения из-за повреждений на воздушной линии электропередачи, получают электроэнергию от передвижного генератора.

Бригады "ОРЭС-Петрозаводск" продолжают работы по устранению неполадок на воздушной линии электропередачи, снабжающей обесточенный участок района СКЗ. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, энергетики обнаружили три повреждения. Работы по восстановлению нормальной схемы электроснабжения продолжаются и ориентировочно будут завершены к 13 часам.