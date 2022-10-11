Электронные водительские права теперь можно показывать инспектору через «Госуслуги»

В приложении «Госуслуги. Авто» появилась функция загрузки электронного водительского удостоверения.

Как сообщает «Коммерсантъ», через приложение можно загрузить на телефон полную цифровую копию удостоверения либо его QR-код для предъявления инспектору. Внизу кода содержится уточнение о том, что сотрудник ГИБДД вправе потребовать для проверки обычное удостоверение.

Приложение «Госуслуги.Авто» до сих пор позволяло предъявлять инспекторам только электронные СТС. В действующих ПДД QR-коды не упоминаются, водители обязаны иметь при себе и предъявлять оригинальные документы.

Начальник ГИБДД Михаил Черников ранее говорил о том, что сотрудникам уже направлены разъяснения о том, что QR-код приравнивается к полноценным документам. Полная их легализация произойдет после вступления в силу соответствующих поправок в ПДД с 1 марта 2023 года.