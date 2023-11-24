Электроснабжение Петрозаводска обсудят на очередной планерке в городской мэрии

Перед горожанами выступит технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск».

В понедельник, 27 ноября, в администрации Петрозаводска пройдет очередная планерка. Она будет посвящена организации электроснабжения в карельской столице.

С докладом выступит технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Денис Несмачный.



Планерное совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция доступна по ссылке.





