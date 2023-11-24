Электроснабжение Петрозаводска обсудят на очередной планерке в городской мэрии

Перед горожанами выступит технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск».
В понедельник, 27 ноября, в администрации Петрозаводска пройдет очередная планерка. Она будет посвящена организации электроснабжения в карельской столице.
С докладом выступит технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Денис Несмачный.
Планерное совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция доступна по ссылке.
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