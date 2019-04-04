Елена Малышева ответила на обвинения в распространении порочащей врачей информации

Телеведущая Елена Малышева ответила заслуженному врачу России, доктору медицинских наук Дмитрию Мохову на обвинение в распространении порочащей врачей-остеопатов информации.

По её словам, создатели программы "Жить здорово!" с осторожностью относятся к термину "остеопат". Медик пояснила, что в России себя так называют многие люди, нередко даже не получившие соответствующего диплома, а принцип работы врача — не навредить, пишет "Лайф".

"Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников", — написала Малышева на своей странице в "Инстаграме".

Она также указала на то, что программа постдипломной переподготовки врачей по специальности "остеопатия" Минздравом была утверждена 28 сентября 2018 года, а выпуск первых врачей после ординатуры состоится только в этом году.

Малышева подчеркнула, что обязана предупредить пациентов, что в отличие от мануальной терапии, которой уже несколько десятилетий, на данный момент со специальностью остеопата всё только начинается.

Мохов на своей странице в "Фейсбуке" потребовал от Малышевой извинений за "распространение лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации". Его возмутило, что в одном из выпусков программы телеведущая заявила об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности.