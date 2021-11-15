Элиссан Шанадалович назвал дату, с которой можно получить два выходных за вакцинацию от COVID-19

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал изменения в законодательстве о выходных днях для работников госучреждений республики, прошедших вакцинацию.

Как сообщил парламентарий на своей странице в соцсети, с 9 декабря работники госучреждений республики могут взять два оплачиваемых выходных дня для прохождения вакцинации или ревакцинации от COVID-19.

«Напомню, ранее республиканским бюджетникам предоставлялся лишь один выходной, в день прививки. Но на практике выяснилось, что часто недомогания наступают к вечеру или ночью. Поэтому, чтобы человек смог восстановиться, мы предложили выделить два выходных, и в день вакцинации, и на следующий день. Кроме того, такая мера положительно повлияла и на уровень вакцинации», - написал Элиссан Шанадалович.

По его словам, многие частные компании также применяют различные меры стимулирования своих работников к вакцинации.

«Так Карелия скорее сможет сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию», - добавил спикер.