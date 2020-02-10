Элиссан Шандалович: 100 млн рублей из бюджета Карелии направлены на погашение задолженности учреждений здравоохранения

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал поправки в бюджет республики на 2020 год, которые депутаты приняли на внеочередном заседании 10 февраля.

"Одно из серьезных изменений – выделение 100 млн рублей сфере здравоохранения для закрытия кредиторской задолженности ряда медицинский учреждений. Сегодня, к сожалению, у них сформировалась задолженность, которая связана с рядом объективных причин, в том числе с изменением методики расчёта тарифов Фонда обязательного медицинского страхования. Выделенные средства помогут решить важнейшие задачи в лечебных учреждениях - бесперебойное обеспечение медикаментами, расходными материалами, выплата заработной платы, обязательные налоговые платежи. Совместно с правительством Карелии мы будем следить за этой ситуацией и, надеюсь, она будет исправлена", - сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента также прокомментировал распределение средств федерального гранта, который республика получила за достигнутые показатели по итогам 2019 года. Так, 200 млн рублей дополнительно направлены на развитие здравоохранения. "Из них 100 млн рублей выделены на модернизацию эндоскопического отделения Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска. Вы видите, как сейчас активно больница развивается: строится новое здание, появляется новое оборудование. Это то, о чем нас просили жители города", - отметил председатель Законодательного собрания.

Кроме того, 10 млн рублей выделены на строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Тукса Олонецкого района. Это даст возможность улучшить доступность и качество первичной медицинской помощи. Еще 90 млн рублей предусмотрены на модернизацию материально-технической базы карельских санаториев "Марциальные воды" и "Белые ключи".

Так, 145 млн рублей будут направлены на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. "Их них - 90 млн рублей - на приобретение новых автобусов для 13 районов Карелии и города Костомукша. Еще 55 млн рублей предусмотрены Лоухскому ДРСУ на обновление спецтехники для обслуживания региональных дорог в Калевальском, Кемском и Лоухском районах", - пояснил Элиссан Шандалович.

Еще 100 млн рублей выделены на создание животноводческого комплекса на базе Ведлозерского и Пряжинского совхозов. "Это не только развитие сельского хозяйства, но и появление новых рабочих мест", - отметил парламентарий.

Также из средств федерального гранта 50 млн рублей направлены на дополнительную поддержку семей с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Поправками дополнительно предусмотрены 613 млн рублей для местного самоуправления. Средства, в частности, направят на расселение граждан из аварийного жилья и разработку проектно-сметной документации для создания новых спортивных объектов в четырех районах республики.

"Мы прекрасно понимаем, что выделение бюджетных средств - это высокая ответственность. Заксобрание с помощью Контрольно-счетной палаты республики будет контролировать, как и насколько эффективно они используются", - подчеркнул председатель парламента.