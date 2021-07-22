Элиссан Шандалович: Более 4 млн рублей дополнительно получат школы Сегежи на ремонт пищеблоков

Депутаты Законодательного Собрание Карелии на внеочередном заседании 28 июля в ходе внесения изменений в бюджет республики поддержали предложение Председателя парламента республики Элиссана Шандаловича выделить школам Сегежи более 4 млн рублей на обновление пищеблоков.

Поправка была подготовлена по инициативе Главы республики Артура Парфенчикова и спикера парламента Карелии. Накануне в рамках рабочей поездки руководители региона посетили школы в Сегеже и оценили их готовность к новому учебному году, в том числе к организации питания школьников. Сейчас в четырех образовательных учреждениях проводится масштабный ремонт, на который ранее были выделены 100 млн рублей. Так как данные средства были целевыми, на обновление пищеблоков их использовать невозможно. В связи с этим было предложено изыскать недостающую сумму в бюджете республики.

На предусмотренные депутатами средства для школ будут закуплены электроплиты, посудомоечные машины, столы, моечные ванны и другое оборудование.

«Организация питания в школах — очень важный вопрос, которому парламент Карелии уделяет особое внимание. Дети должны питаться в комфортных условиях, где соблюдены все требования СанПин. В этом году мы выделили из бюджета Карелии более 13 млн рублей на ремонт школьных пищеблоков в Петрозаводске, Калевальском и Муезерском районах. Сегежским школам также необходимы средства на эти цели», — прокомментировал Элиссан Шандалович.

Кроме этого, бюджетные средства направят на приобретение мебели для школьных фойе — столов, тумб, столов, пуфов.

Как рассказала заместитель Главы администрации Сегежского муниципального района по социально-экономическим вопросам Светлана Махмутова, оборудование и мебель планируется закупить и установить до начала нового учебного года.