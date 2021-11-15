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Элиссан Шандалович: федеральный законопроект о qr-кодах рассмотрят в парламенте Карелии

Новости. Общество
17:37, 18 Ноября 2021
фото: © Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

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Парламентский Комитет по здравоохранению и социальной политике рассмотрит федеральный законопроект о qr-кодах, сообщил Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Как написал парламентарий на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сейчас много дискуссий ведется по поводу предъявления qr-кодов. На данный момент эта тема справедливо вызывает большое количество вопросов. Именно поэтому Госдума направила законопроекты на доработку, а её спикер Вячеслав Володин заявил о необходимости широкого общественного обсуждения.

«Сегодня некоторые журналисты поспешно сделали вывод о том, что парламент Карелии на заседании, где, кстати, принимался проект бюджета республики в первом чтении, якобы уклонился от обсуждения qr-кодов. Это не так. Во-первых, на тот момент федеральный законопроект в парламент еще не поступил. Во-вторых, было предложено включить тему qr-кодов в повестку комитета по здравоохранению и социальной политике. Так что, будем детально разбирать вопрос», - написал Элиссан Шандалович.

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Комментарии

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Ринат
2021-11-18 18:19:38
Хейфиц , рассмотрит ?? Ну ну , а отвечать то все придётся , история развивается по спирали .
nae
2021-11-18 18:07:56
Не нужно детально разбирать вопрос, это пустая трата времени. QR коды должны быть отменены, а закон даже не рассматриваться и не приниматься как опасно вредный.
Ринат
2021-11-18 18:20:41
nae, для умных это понятно , для идиотов нет .
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