Элиссан Шандалович: федеральный законопроект о qr-кодах рассмотрят в парламенте Карелии

Парламентский Комитет по здравоохранению и социальной политике рассмотрит федеральный законопроект о qr-кодах, сообщил Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Как написал парламентарий на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сейчас много дискуссий ведется по поводу предъявления qr-кодов. На данный момент эта тема справедливо вызывает большое количество вопросов. Именно поэтому Госдума направила законопроекты на доработку, а её спикер Вячеслав Володин заявил о необходимости широкого общественного обсуждения.

«Сегодня некоторые журналисты поспешно сделали вывод о том, что парламент Карелии на заседании, где, кстати, принимался проект бюджета республики в первом чтении, якобы уклонился от обсуждения qr-кодов. Это не так. Во-первых, на тот момент федеральный законопроект в парламент еще не поступил. Во-вторых, было предложено включить тему qr-кодов в повестку комитета по здравоохранению и социальной политике. Так что, будем детально разбирать вопрос», - написал Элиссан Шандалович.