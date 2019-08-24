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Новости. Общество
17:47, 24 Августа 2019
фото: Законодательное собрание Карелии

Элиссан Шандалович: "Я благодарен землякам за огромную работу по подготовке ко Дню Карелии"

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Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович 24 августа поздравил жителей и гостей Карелии с Днем республики, который отмечается в Медвежьегорске.

"Мне очень приятно, что накануне 100-летия Карелии честь проведения Дня республики предоставлена моему родному городу Медвежьегорску. Медвежьегорский район - это край, у которого есть особое притяжение, и гостям обязательно захочется сюда вернуться", - сказал Элиссан Шандалович в ходе торжественной церемонии.

"Мы гордимся нашим славным прошлым, богатой историей, но больше всего мы гордимся нашими людьми, которые жили и живут в Медвежьегорском районе! Медвежьегорцы всегда славились особым гостеприимством, трудолюбием. Я очень благодарен всем своим землякам за огромную работу по подготовке ко Дню Карелии. Такое внимательное отношение к своей малой родине заслуживает глубочайшего уважения. Спасибо вам огромное", - отметил Председатель парламента.

Элиссан Шандалович добавил, что День республики - это не только праздник, это хороший импульс для дальнейшего развития Карелии. "Те добрые дела по преобразованию республики, которые мы вместе начали, будут продолжены", - сказал парламентарий.

Спикер Законодательного Собрания пожелал всем хорошего настроения и успехов во всех начинаниях.

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