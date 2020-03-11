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Элиссан Шандалович назвал историческим событием принятие депутатами парламента Карелии закона о поправке к Конституции РФ

Новости. Общество
12:16, 12 Марта 2020
фото: © Пресс-служба Заксобрания Карелии
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Сегодня, 12 марта, на внеочередном заседании парламентарии большинством голосов поддержали федеральный Закон о поправке к Конституции РФ, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Из 31 присутствовавшего депутата "за" проголосовали 28, "против" - два депутата, еще один воздержался.

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал поправки к Конституции Российской Федерации.

"Можно сказать, что сегодня мы присутствовали при историческом событии в стенах Законодательного Собрания. Значение вопроса о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации невозможно переоценить, поэтому депутаты выразили такую большую поддержку", – сказал Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента, поправки включают приоритетные вопросы обеспечения безопасности и суверенитета страны, закрепление статуса русского языка, поддержка культуры. Большой блок вопросов уделен социальной защите и поддержке граждан.

"Очень важно, что вопрос по внесению изменений в Конституцию вынесен на общероссийское голосование. Убежден, что 22 апреля жители Карелии примут в нем самое активное участие", –подчеркнул Шандалович.

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