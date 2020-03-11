Элиссан Шандалович назвал историческим событием принятие депутатами парламента Карелии закона о поправке к Конституции РФ

Сегодня, 12 марта, на внеочередном заседании парламентарии большинством голосов поддержали федеральный Закон о поправке к Конституции РФ, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Из 31 присутствовавшего депутата "за" проголосовали 28, "против" - два депутата, еще один воздержался.



Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал поправки к Конституции Российской Федерации.



"Можно сказать, что сегодня мы присутствовали при историческом событии в стенах Законодательного Собрания. Значение вопроса о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации невозможно переоценить, поэтому депутаты выразили такую большую поддержку", – сказал Элиссан Шандалович.



По словам спикера парламента, поправки включают приоритетные вопросы обеспечения безопасности и суверенитета страны, закрепление статуса русского языка, поддержка культуры. Большой блок вопросов уделен социальной защите и поддержке граждан.



"Очень важно, что вопрос по внесению изменений в Конституцию вынесен на общероссийское голосование. Убежден, что 22 апреля жители Карелии примут в нем самое активное участие", –подчеркнул Шандалович.