Элиссан Шандалович о проекте бюджета на 2021 год: Недопустимо сокращать финансирование тех позиций, которые волнуют жителей Карелии

Сегодня на заседании Правительства Карелии, в котором принял участие председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, дополнительно рассматривались вопросы проекта бюджета на 2021 год.

Спикер парламента назвал направления, на которые при формировании бюджета необходимо обратить приоритетное внимание.



"Бюджет будет достаточно напряженным, но вместе с тем хотел бы обратить внимание на недопустимость сокращения финансирования тех позиций, которые в первую очередь волнуют жителей Карелии. Это социальная сфера, здравоохранение, образование. Безусловно, мы должны уделить внимание формированию "Народного бюджета" и тем направлениям, которые у нас хорошо работают в республике и связаны с инициативным бюджетированием", - сказал Элиссан Шандалович.



По словам спикера парламента, так как бюджет республики будет приниматься с учетом ограниченности ресурсов, необходимо совместно с правительством Карелии выработать единую позицию по его ключевым приоритетам.



Члены правительства одобрили проект закона о региональном бюджете. Планируется, что сегодня проект главного финансового документа будет направлен на рассмотрение Законодательного собрания Карелии.