Элиссан Шандалович обсудит с правительством Карелии выделение средств на ремонт спорткомплекса в Костомукше

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович с депутатом парламента Максимом Воробьевым посетили в Костомукше спорткомплекс «Гипроруда», занятия в котором приостановлены с конца 2020 года.

Как рассказали парламентариям представители местной администрации и ДЮСШ, важный для города спортивный объект, в котором до декабря прошлого года занимались различными видами спорта дети и взрослые, приостановил свою деятельность, так как стало небезопасно проводить уроки и тренировки. Для возобновления работы необходимо проведение ремонта. В первую очередь нужно заменить протекающую кровлю ангара. На это требуется порядка 15 млн рублей.

«В Костомукше очень много жителей занимается спортом. Данный объект необходим городу, его нужно приводить в достойный вид. Мы договорились с Максимом Александровичем, что проведем переговоры с правительством Карелии по возможному выделению средств из бюджета республики на ремонт», - отметил Элиссан Шандалович.

По словам депутата Законодательного Собрания от Костомукши Максима Воробьева, ранее по вопросу работы спорткомплекса поступали обращения от спортивных организаций, ДЮСШ, родителей и детей. «Этим летом, считаю, нужно провести тот необходимый объем работ, который позволит запустить спортобъект в эксплуатацию. Прежде всего, это кровля и пол. Потребность в этом объекте у жителей очень большая», - сказал парламентарий.

«Совместными усилиями постараемся найти решение этого вопроса. Такие объекты терять ни в коем случае нельзя», - подчеркнул Элиссан Шандалович.