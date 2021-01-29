Элиссан Шандалович: Оснащение высокотехнологичным оборудованием интегрированной операционной ДРБ – серьезный шаг в развитии детской хирургии Карелии

Сегодня в ходе рабочей поездки в Карелию премьер-министр правительства России Михаил Мишустин посетил учреждения здравоохранения, в том числе Детскую республиканскую больницу.

Врачи обратились к премьеру с просьбой оказать помощь в приобретении двух комплектов высокотехнологичного оборудования для интегрированной операционной Детской республиканской больницы. Михаил Мишустин просьбу карельских врачей поддержал и поручил Минфину России выделить на приобретение оборудования необходимые средства.

О важности оснащения интегрированной операционной высокотехнологичным оборудованием рассказал Заслуженный врач Карелии, спикер парламента республики Элиссан Шандалович.

- Интегрированная операционная позволяет оптимизировать пространство, в котором все оборудование будет удобно расположено, что позволит хирургу не отвлекаться. Все приборы управляются централизованно. Это дает возможность архивировать, редактировать и транслировать изображение. Здесь же суммируются все показания. Например, хирург может во время операции посмотреть результаты ультразвукового исследования или гистологические данные, СКТ. Все эти данные тут же дистанционно можно отправлять коллегам в других регионах для проведения консультаций. Таким образом, интегрированная операционная – это целый комплекс, который позволяет проводить на самом современном, качественном уровне операции, в том числе высокотехнологические медицинские вмешательства. Главные преимущества интегрированной операционной - существенное уменьшение рисков для пациентов, возможность проведения операций в более сжатые сроки, сокращение времени между операциями, а значит, увеличение пропускной способности операционной.

По мнению Элиссана Шандаловича, приобретение такой операционной – серьезный шаг в развитии детской хирургии в Карелии. Это, прежде всего, забота о здоровье карельских детей, что поможет им своевременно получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики.

"Мне импонирует очень быстрая реакция главы правительства России Михаила Владимировича Мишустина на просьбу наших врачей. Это говорит о глубоком понимании существующих проблем. Это показатель того, что здравоохранение находятся в приоритете и отрасли уделяется много внимания, как на федеральном, так и на региональном уровне", - отметил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.