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Элиссан Шандалович: Парламент сохранил прежний порядок расчёта налога на имущество организаций, исчисляемый по кадастровой стоимости

Новости. Общество
10:25, 15 Октября 2020
фото: © Заксобрание Карелии
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Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия на заседании 15 октября поддержали поправку своих коллег, которая сохраняет прежний порядок расчёта налога на имущество организаций исходя из его кадастровой стоимости.

Авторами инициативы выступили Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, члены парламентского Комитета по бюджету и налогам Николай Зайков, Владимир Семенов и Вадим Андронов.

Ранее в парламент был внесён проект закона, предполагающий снижение пороговых значений площади недвижимого имущества организаций с 300 до 100 кв. метров, в отношении которого налоговая база определялась по кадастровой стоимости. Таким образом, налог на имущество для указанной категории мог бы существенно возрасти.

При рассмотрении законопроекта в первом чтении 15 сентября Элиссан Шандалович призвал обсудить инициативу обсудить с представителями деловых кругов. Позже в парламенте состоялись два рабочих совещания с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнётовой, представителей Правительства республики, "Опоры России" и бизнеса. По его итогам депутаты решили не менять порядок налогообложения на имущество организаций.

"Отвечая на запросы бизнес-сообщества республики, сегодня депутаты Законодательного Собрания приняли решение, позволяющее предотвратить рост налоговых платежей на имущество, которые исчисляются по кадастровой стоимости. Таким образом, прежний порядок расчётов сохраняется. Нам очень важно поддержать малый и средний бизнес, особенно в период пандемии", – прокомментировал Элиссан Шандалович.

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