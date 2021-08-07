Элиссан Шандалович попросил спикера парламента Краснодарского края Юрия Бурлачко взять на контроль ситуацию с пострадавшими детьми

Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович сегодня связался по телефону со своим коллегой — спикером Законодательного Собрания Краснодарского края Юрием Бурлачко и попросил взять на контроль ситуацию с детьми из Карелии, которые с симптомами кишечной инфекции были сняты с поезда Мурманск — Адлер на пути к месту отдыха и госпитализированы в больницы в Туапсе, Апшеронске и Белореченске.

— На сегодня ни у кого из ребят осложнений и жалоб нет, завтра детей начнут выписывать и развозить к местам отдыха. Родителей можно проинформировать, чтобы не переживали, — сообщил Юрий Бурлачко.

— Знаю, что медицинская помощь оказывается на высоком уровне и в полном объеме. Мы вам за это очень благодарны, — сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента Карелии также попросил Юрия Бурлачко оказать содействие Главному врачу Городской детской поликлиники № 1 Петрозаводска Надежде Дрейзис, которая направлена в Краснодарский край для контроля за организацией медицинской помощи пострадавшим детям.

Напомним, с 7 августа в больницы Краснодарского края на лечение поступили 46 детей из Карелии. По информации Министерства здравоохранения Карелии состояние детей стабильное, тяжелых случаев нет.