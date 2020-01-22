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Элиссан Шандалович поручил депутатам оценить возможности для организации горячего питания в школах Карелии

Новости. Общество
10:40, 23 Января 2020
фото: © Законодательное Собрание РК
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Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович поручил депутатам оценить возможности для организации горячего питания в школах республики.

"Считаю, что депутаты должны выехать в свои округа, лично ознакомиться с тем, как сегодня организовано питание младших школьников, переговорить с педагогами, родителями о том, как они видят решение этого вопроса. Оценить, какие существуют или требуются мощности для организации полноценного процесса", - сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента также попросил Министерство образования Карелии активно подключиться к данной работе.

Предложение Председателя Законодательного Собрания поддержал Уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев. "Я поддерживаю предложение Элиссана Владимировича, считаю, что это крайне важно, так как сегодня есть определенный диссонанс в организации горячего питания в разных районах республики", - сказал журналистам Геннадий Сараев.

По мнению Уполномоченного, при приготовлении блюд для школьников должны использоваться, в том числе, карельские продукты.

Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию поручил обеспечить горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс. По его словам, средства на это будут направляться из федерального, регионального и местного бюджетов. По словам президента, это потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. В остальных регионах - не позднее 1 сентября 2023 года.

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