Элиссан Шандалович: Повышение собственных доходов Карелии свидетельствует об оживлении экономики

В среду, 15 сентября, состоялось последнее заседание Законодательного собрания Республики Карелия VI созыва, на котором депутаты утвердили изменения в региональный бюджет.

Корректировка основного финансового документа связана с дополнительными поступлениями из федерального бюджета и увеличением собственных налоговых и неналоговых поступлений. Доходы бюджета Карелии увеличены с 62 млрд 815 млн рублей до 68 млрд 477 млн рублей, расходы — с 66 млрд 649 млн рублей до 72 млрд 313 млн рублей.



«Из 5,7 млрд рублей, на которые увеличена доходная часть бюджета, 2,6 млрд рублей — собственные доходы. Это свидетельствует о росте налоговых поступлений и оживлении экономики Карелии», — отметил спикер парламента Элиссан Шандалович.



В частности, за счет собственных доходов дополнительно 1,4 млрд рублей направлено на мероприятия по социально-экономическому развитию Петрозаводска, почти 0,5 млрд рублей — на поддержку экономики и сельского хозяйства, 85,2 млн рублей — на реализацию национальных проектов, 184 млн рублей — на укрепление материально-технической базы госучреждений, 21 млн рублей — на сокращение дефицита бюджета Территориального фонда ОМС.



Законодательное собрание также поддержало поправку председателя Законодательного собрания Карелии Элиссана Шандаловича, первого вице-спикера парламента Ольги Шмаеник, депутатов Леонида Лиминчука, Алексея Исаева, Вадима Андронова, Алексея Хейфеца, Галины Гореликовой, Светланы Бачой и Марины Гуменниковой о выделении субсидии в 20 млн рублей государственному совхозу «Ведлозерский». Средства пойдут на приобретение сельхозтехники и оборудования, увеличение поголовья дойного стада, закупку кормов.



Целевые федеральные средства направлены на реконструкцию дорог и строительство мостов, мероприятия федеральной целевой программы развития Карелии, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, оснащение оборудованием Детской республиканской больницы и Республиканской больницы им. Баранова, организацию бесплатного горячего питания школьников и др.