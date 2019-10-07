Элиссан Шандалович поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения

Председатель Заксобрания Карелии направил поздравительную телеграмму Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

"Позвольте от имени Законодательного Собрания Республики Карелия выразить Вам искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. На протяжении многих лет Вы являетесь для нас примером сильного и мужественного лидера. Ваши твердость, решимость и безусловная преданность национальным интересам Российской Федерации восхищают миллионы граждан не только в нашей стране, но и далеко за её пределами", – отмечается в тексте телеграммы.

Элиссан Шандалович пожелал президенту крепкого здоровья, сил, энергии на долгие годы и дальнейших успехов в труде на благо Родины, сообщили в Заксобрании Карелии.