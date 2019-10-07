Подписаться
Новости. Общество
11:40, 07 Октября 2019
фото: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Элиссан Шандалович поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения

Загрузка...

Председатель Заксобрания Карелии направил поздравительную телеграмму Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

"Позвольте от имени Законодательного Собрания Республики Карелия выразить Вам искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. На протяжении многих лет Вы являетесь для нас примером сильного и мужественного лидера. Ваши твердость, решимость и безусловная преданность национальным интересам Российской Федерации восхищают миллионы граждан не только в нашей стране, но и далеко за её пределами", – отмечается в тексте телеграммы.

Элиссан Шандалович пожелал президенту крепкого здоровья, сил, энергии на долгие годы и дальнейших успехов в труде на благо Родины, сообщили в Заксобрании Карелии. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
30.09.2019, 09:17
Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

04.10.2019 09:33
Капитал
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 2
Руководитель бизнес-миссии "Деловой России" в Петрозаводске Павел Титов рассказал об итогах ее работы.
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 4
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
"Самое трудное в переписи – доступ в элитные дома"
01.10.2019 15:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:23
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 2
Сегодня 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Учения на территории Петрозаводской ТЭЦ
Сегодня 10:28
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»