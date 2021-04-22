Элиссан Шандалович предложил сформировать рабочую группу  по созданию комплексной программы реабилитации

Председатель Заксобрания Карелии, Заслуженный врач Элиссан Шандалович провёл встречу с директором Мединститута ПетрГУ Александром Балашовым и руководителем Института физкультуры Валентиной Кирилиной, на которой обсудили возможность создания в республике комплексной программы реабилитации пациентов.

Как отметил Элиссан Шандалович, тема восстановления здоровья людей, в том числе после коронавирусной инфекции, на что в своем Послании Федеральному собранию обратил внимание президент России Владимир Путин, сейчас наиболее актуальна. Опыт, полученный за период пандемии, показал, что у каждого десятого болезнь протекает тяжело, а её последствия могут быть значительно тяжелее. Как в дальнейшем COVID-19 отразится на здоровье людей, человечеству ещё предстоит выяснить. В таких условиях исключительно важную роль играет медицинская реабилитация. Однако в последние годы этому направлению в нашей стране уделялось недостаточно внимания. По мнению спикера парламента, необходимо разработать комплексную программу реабилитации, которая позволит минимизировать последствия болезней, в том числе Covid-19.

Элиссана Шандаловича поддержал директор Мединститута ПетрГУ Александр Балашов, отметив, что институтом накоплен большой опыт оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. Этот опыт может быть использован для создания такой программы и разработки рекомендаций для учреждений сферы здравоохранения. В части медицинской и медико-социальной реабилитации прорабатывается вопрос взаимодействия с Институтом физической культуры, спорта и туризма. По мнению Шандаловича, комплексная программа должна охватывать медицинский аспект реабилитации, социальную и физическую реабилитацию, школы пациентов и др. Необходимо также оценить уровень бюджетных затрат на ее реализацию.

В настоящий момент медицинская реабилитация входит в базовую программу ОМС, однако норматив объёма оказания медпомощи по данному направлению крайне низкий. Лишь треть пациентов Карелии, нуждающихся реабилитации в условиях стационара, сможет её пройти. Участники встречи сошлись во мнении, что проблему необходимо решать на федеральном уровне, и поддержали предложение Элиссана Шандаловича сформировать рабочую группу по разработке программы комплексной реабилитации пациентов, переболевших COVID-19.

Планируется, что предложения по созданию программы комплексной реабилитации пациентов председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович представит на заседании Совета законодателей РФ, которое пройдет 27 апреля в Санкт-Петербурге.

