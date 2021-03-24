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Элиссан Шандалович предложил выделить дополнительные средства на покупку оборудования для спасения пациентов с заболеваниями легких

Новости. Общество
12:25, 25 Марта 2021
фото: © Заксобрание Карелии
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В ходе сегодняшнего заседания правительства Карелии в рамках обсуждения вопроса пандемии коронавируса спикер парламента республики Элиссан Шандалович обратил внимание на проблему обеспечения кислородом пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких.

"При том, что в целом в республике снижается количество заболевших с коронавирусной инфекцией, в настоящее время доступность неинвазивной искусственной вентиляции легких остается достаточно актуальной. Я сам сейчас работаю в реанимационном отделении и могу подтвердить это. К сожалению, у пациентов появляются осложнения, они нуждаются в получении кислорода и протезировании функции легких. Поэтому необходимо выделение дополнительных средств на обеспечение медицинских организаций оборудованием".

Элиссан Шандалович также сообщил, что соответствующие предложения по приобретению дополнительного оборудования для неинвазивной вентиляции легких ранее были направлены в Минздрав республики. По словам Министра здравоохранения Михаила Охлопкова, о проблеме министерству известно, произведены расчеты, в соответствии с которыми необходимо выделить 20 млн рублей.

Предложение Элиссана Шандаловича поддержал глава республики Артур Парфенчиков, отметив, что вопрос о выделении средств на приобретение оборудования для неинвазивной вентиляции легких будет рассмотрен в ближайшие два месяца при внесении изменений в бюджет Карелии.

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