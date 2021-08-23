Элиссан Шандалович принял участие в общественной приемке школы в Медвежьегорске

В рамках рабочей поездки в Медвежьегорский район председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович с представителями родительского комитета принял участие в общественной приемке школы к новому учебному году.

Как сообщила директор школы №1 в Медвежьегорске Галина Макерова, в новом учебном году учреждение встретит более 700 ребят. Летом здесь провели косметический ремонт кабинетов, установили новое ограждение, отремонтировали холл рядом с Центром образования «Точка роста», оборудовали кабинет робототехники, а также сделали промывку и опрессовку системы отопления.





Парламентарий совместно с родителями и представителями школьной администрации осмотрел учебные классы, столовую, спортивный зал, а также обсудил вопросы обустройства пешеходного перехода и освещения прилегающей к школе территории.



Особое внимание было уделено питанию школьников. Бесплатным горячим питанием обеспечат всех учащихся 1-4 классов, необходимое финансирование на эти цели выделено. Представители родительского комитета подняли вопрос организации двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам главы районной администрации Максима Антипова, необходимые средства на эти цели будут предусмотрены в местном бюджете.



В ходе посещения спортивного зала директор школы сообщила, что в 2022 году в рамках национального проекта «Образования» здесь планируется проведение капитального ремонта. Максим Антипов уточнил, что районная администрация также подготовит заявку на получение федерального финансирования на обновление школьного стадиона.



«До начала нового учебного года остается немного времени, и очень важно, чтобы школы были готовы к встрече детей. Конечно, очень много сделано в школе №1. Это касается и организации питания, и ремонтов. Вместе с тем остается и ряд вопросов, которые парламент республики будет решать вместе с правительством Карелии, органами местного самоуправления», - отметил председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.





По словам парламентария, несмотря на сложности с бюджетом, на подготовку к новому учебному году всех школ республики выделено более 1 млрд рублей. В 2018 году эта сумма составляла 340 млн рублей.



Андрей Кондрашов, чей ребенок обучается в начальных классах, сказал, что родителям важно лично проверить готовность школы к 1 сентября, оценить качество проведенных работ и условия для обучения детей. Поэтому такие мероприятия как общественная приемка очень важны.