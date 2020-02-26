Элиссан Шандалович: Проект "Народный бюджет" должен охватить все районы Карелии

Вопрос реализации программ инициативного бюджетирования обсуждался 27 февраля на заседании правительства республики, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Проект "Народный бюджет" должен охватить все районы Карелии, считает спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.



Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что в республике реализуются различные практики инициативного бюджетирования, в том числе Программа поддержки местных инициатив, конкурс социально значимых проектов ТОС. В настоящее время в регионе обеспечена подготовка нормативной базы для реализации нового проекта "Народный бюджет".



По информации Министерства национальной и региональной политики, участниками "Народного бюджета" станут города Карелии, в которых проживает до 50 тысяч человек. В 2020 году пилотными поселениями определены Кондопога и Сегежа. На реализацию инициативных предложений, число которых неограниченно, из бюджета республики выделено 40 млн рублей.



Как отметил председатель Заксобрания Элиссан Шандалович, "Народный бюджет" – очень важная для республики тема, которая требует вдумчивого подхода.



"Имея позитивный опыт инициативного бюджетирования по другим проектам, у нас есть шанс быстрее включиться в работу по "Народному бюджету", который должен охватить все районы Карелии. Депутатский корпус Законодательного Собрания уже прорабатывает этот вопрос совместно с органами местного самоуправления", – отметил Элиссан Шандалович.



Ранее в ходе поездки в Медвежьегорский район спикер парламента предложил главам поселений проработать механизм участия граждан в составлении "Народного бюджета".



"Народный бюджет" – проект, направленный на вовлечение местных жителей в процесс управления территорий. Граждане непосредственно принимают участие в формировании бюджета и определяют, на решение каких проблем необходимо направить средства в первую очередь. Принцип народного бюджетирования успешно действует в ряде регионов страны, в том числе в Республике Коми, Ленинградской, Псковской и Московской областях. С его помощью реализуются инициативы граждан в самых разных сферах, например, ремонт автомобильных дорог, благоустройство парков и скверов, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения.