Элиссан Шандалович прокомментировал поручение президента России о дополнительных мерах по сохранению здоровья граждан

В Послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству России совместно с регионами запустить с 1 июля в полном объеме программу диспансеризации, профосмотров и принять дополнительные постковидные меры по сохранению здоровья граждан.

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович назвал поручение главы государства как никогда актуальным и предложил разработать федеральную программу комплексной медицинской реабилитации людей, в том числе переболевших COVID-19.

«Мы в Карелии также очень обеспокоены проблематикой, которую озвучил президент. Вместе с научным и медицинским сообществом считаем, что стране крайне необходимо развитие программы помощи больным, перенесшим коронавирусную инфекцию. Это важнейшая задача, которая поможет нам победить последствия ковида», — отметил Элиссан Шандалович.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мне удастся представить наше предложение по теме профилактической медицины в части коронавирусной инфекции на большом совещании законодателей, которое состоится в Санкт-Петербурге», — уточнил парламентарий.

Так, 27 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга пройдет заседание Совета законодателей РФ, в котором примет участие председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Парламентарии обсудят задачи по реализации Послания президента Российской Федерации Федеральному собранию от 21 апреля, а также тему «Пандемия: вызовы и решения».