Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:00, 15 Ноября 2018

Элиссан Шандалович прокомментировал проект бюджета Карелии на 2019-2021 годы, принятый в первом чтении

Загрузка...

На заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Республики Карелия на 2019-2021 годы.

Основные параметры главного финансового документа прокомментировал журналистам председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.

"Важнейшее направление бюджета - это выполнение социальных обязательств Республики Карелия. Они предусмотрены в полном объеме – 66,5% всех средств расходной части будет направлено на социальную сферу - здравоохранение, образование, культура и спорт, социальная защита и содействие занятости", - сказал он.

Уже в первом чтении депутаты обратили серьезное внимание на поддержку органов местного самоуправления. Если в 2018 году на выравнивание бюджетной обеспеченности органы местного самоуправления получили 578 млн рублей, то в следующем году – на 300 млн рублей больше. Это, безусловно, даст больше возможностей районам Карелии для развития и движения вперед.

Кроме того, отметил Элиссан Шандалович, 50 млн рублей предусмотрено на реализацию Программы поддержки местных инициатив, нашедшей широкий отклик у жителей республики. Также 36 млн рублей будут направлены на ремонты школ Карелии. 59 млн рублей выделено на подвоз школьников до места учебы.

Кроме того, на реализацию федеральной целевой программы "Развитие Карелии до 2020 года" предусмотрено 3 млрд рублей.

"Я считаю, что это открывает нам очень широкие возможности для того, чтобы республика получила новый импульс развития", - отметил спикер карельского парламента.

Так, значительные средства – почти 192 млн рублей - предусмотрены по программе "Комфортная городская среда". Помимо этого, спикер парламента рассказал журналистам и о важных поправках в бюджет 2018 года.

"Впервые предусмотрены средства в размере 53 млн рублей для приобретения жилья для врачей и медицинских работников в районах Карелии. Мы очень надеемся, что министерству здравоохранения республики в ближайшее время удастся приобрести порядка 40 служебных квартир. Мы прекрасно понимаем, что без решения кадровых вопросов невозможно качественное и доступное здравоохранение. Убежден, что данная инициатива главы Республики Карелия найдет поддержку и в следующем году", - сказал спикер.

Элиссан Шандалович отметил необходимость выделения средств на поддержку муниципалитетов. В частности, на погашение долгов перед ресурсоснабжающими организациями решением Правительства Карелии и депутатского корпуса 115 млн рублей будут направлены в районы для полного погашения задолженности. Более 80 млн рублей выделено на закрытие долгов за коммунальные услуги бюджетных организаций.

Спикер карельского парламента добавил, что за счет сокращения расходов на Законодательное Собрание депутатам удалось выделить средства в размере 5 млн рублей республиканскому онкологическому диспансеру на покупку диагностического оборудования. 

Доходная часть бюджета на 2019 год составит - 40 млрд рублей, расходы – 39 млрд 240 млн рублей, профицит - 760 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
13.11.2018, 08:05
ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

Аналитика

14.11.2018 17:18
Обществоведение
Работа на опережение: энергетики готовятся к зимнему максимуму нагрузок
Почти два месяца во всех районах Республики Карелия идут масштабные учения энергетиков, которые продлятся до 22 декабря.
Что это, если не коррупция? 25
13.11.2018 09:00
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Сонное царство 7
09.11.2018 11:37
"У нас выходных не бывает" 2
08.11.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:24
Личное мнение
День Республики: праздник без даты 2
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 3
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
14.11.2018 21:46
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»