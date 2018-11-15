Элиссан Шандалович прокомментировал проект бюджета Карелии на 2019-2021 годы, принятый в первом чтении

На заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Республики Карелия на 2019-2021 годы.

Основные параметры главного финансового документа прокомментировал журналистам председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.

"Важнейшее направление бюджета - это выполнение социальных обязательств Республики Карелия. Они предусмотрены в полном объеме – 66,5% всех средств расходной части будет направлено на социальную сферу - здравоохранение, образование, культура и спорт, социальная защита и содействие занятости", - сказал он.

Уже в первом чтении депутаты обратили серьезное внимание на поддержку органов местного самоуправления. Если в 2018 году на выравнивание бюджетной обеспеченности органы местного самоуправления получили 578 млн рублей, то в следующем году – на 300 млн рублей больше. Это, безусловно, даст больше возможностей районам Карелии для развития и движения вперед.

Кроме того, отметил Элиссан Шандалович, 50 млн рублей предусмотрено на реализацию Программы поддержки местных инициатив, нашедшей широкий отклик у жителей республики. Также 36 млн рублей будут направлены на ремонты школ Карелии. 59 млн рублей выделено на подвоз школьников до места учебы.

Кроме того, на реализацию федеральной целевой программы "Развитие Карелии до 2020 года" предусмотрено 3 млрд рублей.

"Я считаю, что это открывает нам очень широкие возможности для того, чтобы республика получила новый импульс развития", - отметил спикер карельского парламента.

Так, значительные средства – почти 192 млн рублей - предусмотрены по программе "Комфортная городская среда". Помимо этого, спикер парламента рассказал журналистам и о важных поправках в бюджет 2018 года.

"Впервые предусмотрены средства в размере 53 млн рублей для приобретения жилья для врачей и медицинских работников в районах Карелии. Мы очень надеемся, что министерству здравоохранения республики в ближайшее время удастся приобрести порядка 40 служебных квартир. Мы прекрасно понимаем, что без решения кадровых вопросов невозможно качественное и доступное здравоохранение. Убежден, что данная инициатива главы Республики Карелия найдет поддержку и в следующем году", - сказал спикер.

Элиссан Шандалович отметил необходимость выделения средств на поддержку муниципалитетов. В частности, на погашение долгов перед ресурсоснабжающими организациями решением Правительства Карелии и депутатского корпуса 115 млн рублей будут направлены в районы для полного погашения задолженности. Более 80 млн рублей выделено на закрытие долгов за коммунальные услуги бюджетных организаций.

Спикер карельского парламента добавил, что за счет сокращения расходов на Законодательное Собрание депутатам удалось выделить средства в размере 5 млн рублей республиканскому онкологическому диспансеру на покупку диагностического оборудования.

Доходная часть бюджета на 2019 год составит - 40 млрд рублей, расходы – 39 млрд 240 млн рублей, профицит - 760 млн рублей.