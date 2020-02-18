890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Карелии набрал кредитов и умер 8
Сегодня 08:40
В Петрозаводске депутат горсовета назвал бездельниками сетевых оппонентов Парфенчикова 39
18.02.2020 16:12
Госпитализированных с подозрением на коронавирус сотрудников "скорой" в Петрозаводске отпустили домой 5
18.02.2020 16:33
Полицейский автомобиль чуть не сбил ребенка на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 09:33
Мужчина разгромил автомобили в центре Петрозаводска
18.02.2020 18:40

Элиссан Шандалович: Работа по реализации послания президента должна продолжаться в непрерывном режиме

Новости. Общество
12:35, 19 Февраля 2020
фото: © Пресс-служба Заксобрания Карелии
Загрузка...

Во вторник, 18 февраля, состоялось заседание рабочей группы по реализации положений ежегодного послания президента РФ, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

В нем приняли участие парламентарии, представители органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии Карелии, общественности и Консультативного совета при парламенте.

"Правительством республики, Законодательным Собранием, органами местного самоуправления – вместе уже многое сделано в рамках предыдущего Послания Президента. В частности, расширены меры поддержки многодетных семей, большая работа ведётся в области развития здравоохранения, в том числе по модернизации первичного звена, а также по решению проблемы дефицита медицинских кадров. Кроме того, в республике внедрена практика социального контракта. Это вид помощи достаточно востребован и является существенным подспорьем для её получателей. Подчеркну, что работа по реализации Послания Президента должна продолжаться в непрерывном режиме", – сказал председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.



По словам спикера парламента, в этом году глава государства поставил ещё более масштабные, глобальные задачи. Все они направлены на повышение качества жизни граждан и дальнейшее укрепление страны. Одним из важнейших направлений является работа над предложениями по поправкам в Конституцию России. Предложенный пРФ федеральный законопроект единогласно был поддержан всеми фракциями Государственной Думы в первом чтении. В настоящее время поправки активно обсуждаются, в том числе на различных площадках в Карелии. Парламентский Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению уже рассмотрел документ и рекомендовал Законодательному Собранию республики поддержать его на заседании парламента 20 февраля.

"Учитывая то, что возможные изменения в Конституцию вызвали живой интерес в обществе, по предложению Президента срок внесения поправок продлен до 2 марта. Я считаю это абсолютно верным решением, ведь мы работаем над законом, по которому предстоит жить нам и будущим поколениям. Поэтому в приоритете должно быть качество принимаемых поправок", – отметил Элиссан Шандалович.

По информации председателя ЦИК Карелии Алексея Бахилина, в Карелии разработан комплексный план по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Голосование будет сопоставимо с президентскими выборами. О сути предлагаемых изменений, механизме голосования гражданам расскажут члены избирательных комиссий. ЦИК республики также планирует перевести текст федерального законопроекта на национальные языки – карельский и вепсский.



В ходе заседания заместитель главы Карелии – руководитель администрации главы республики Татьяна Игнатьева рассказала о разработке плана мероприятий по реализации в регионе основных положений послания президента и конкретных предложениях, направленных на поддержку семей, решение кадровых проблем в сфере здравоохранения и др.

"Карелия готова к реализации послания президента. Послание в плане социальных посылов опирается на те направления, которые уже реализуются в национальных проектах", –- отметила Татьяна Игнатьева.

В свою очередь председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова проинформировала об итогах парламентского мониторинга готовности школ к обеспечению бесплатным горячим питанием младших школьников, а также финансовой потребности на обновление школ искусств. К примеру, порядка 40 млн рублей необходимо учреждениям дополнительного образования на закупку новых музыкальных инструментов. Кроме этого, депутаты продолжат работу над поставленной президентом России задачей по расширению мер поддержки многодетных семей, поиску возможностей стимулирования демографического роста, сокращению дефицита медицинских кадров и др.

По итогам заседания рабочая группа приняла проект решения, предложения в который принимаются до конца недели.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
17.02.2020, 17:15
Как захватили лесное озеро в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:40
Капитал
Послание президента и покупка новой квартиры: прямая связь
О том, почему квартиры могут стать доступнее для отдельных граждан и почему покупать жилье нужно именно сейчас, рассказывает главный бухгалтер компании "Баренц Групп" Дмитрий Сурков.
"Мы должны с ними бороться" 34
18.02.2020 16:00
Как захватили лесное озеро в Карелии 10
17.02.2020 17:15
Каменные головы 5
17.02.2020 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 4
17.02.2020 13:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:31
Без политики
Историки разошлись в памятных датах 2
В Петрозаводске не могут утвердить изображения для барельефов мемориального комплекса города воинской славы.
"Костная клиника": в очередь за пиявками
13.02.2020 11:35
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
архив чтиво

Медиа

Коронавирус – учения МЧС
Новое
Сегодня 13:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»