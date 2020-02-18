Элиссан Шандалович: Работа по реализации послания президента должна продолжаться в непрерывном режиме

Во вторник, 18 февраля, состоялось заседание рабочей группы по реализации положений ежегодного послания президента РФ, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

В нем приняли участие парламентарии, представители органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии Карелии, общественности и Консультативного совета при парламенте.



"Правительством республики, Законодательным Собранием, органами местного самоуправления – вместе уже многое сделано в рамках предыдущего Послания Президента. В частности, расширены меры поддержки многодетных семей, большая работа ведётся в области развития здравоохранения, в том числе по модернизации первичного звена, а также по решению проблемы дефицита медицинских кадров. Кроме того, в республике внедрена практика социального контракта. Это вид помощи достаточно востребован и является существенным подспорьем для её получателей. Подчеркну, что работа по реализации Послания Президента должна продолжаться в непрерывном режиме", – сказал председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.





По словам спикера парламента, в этом году глава государства поставил ещё более масштабные, глобальные задачи. Все они направлены на повышение качества жизни граждан и дальнейшее укрепление страны. Одним из важнейших направлений является работа над предложениями по поправкам в Конституцию России. Предложенный пРФ федеральный законопроект единогласно был поддержан всеми фракциями Государственной Думы в первом чтении. В настоящее время поправки активно обсуждаются, в том числе на различных площадках в Карелии. Парламентский Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению уже рассмотрел документ и рекомендовал Законодательному Собранию республики поддержать его на заседании парламента 20 февраля.



"Учитывая то, что возможные изменения в Конституцию вызвали живой интерес в обществе, по предложению Президента срок внесения поправок продлен до 2 марта. Я считаю это абсолютно верным решением, ведь мы работаем над законом, по которому предстоит жить нам и будущим поколениям. Поэтому в приоритете должно быть качество принимаемых поправок", – отметил Элиссан Шандалович.



По информации председателя ЦИК Карелии Алексея Бахилина, в Карелии разработан комплексный план по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Голосование будет сопоставимо с президентскими выборами. О сути предлагаемых изменений, механизме голосования гражданам расскажут члены избирательных комиссий. ЦИК республики также планирует перевести текст федерального законопроекта на национальные языки – карельский и вепсский.





В ходе заседания заместитель главы Карелии – руководитель администрации главы республики Татьяна Игнатьева рассказала о разработке плана мероприятий по реализации в регионе основных положений послания президента и конкретных предложениях, направленных на поддержку семей, решение кадровых проблем в сфере здравоохранения и др.



"Карелия готова к реализации послания президента. Послание в плане социальных посылов опирается на те направления, которые уже реализуются в национальных проектах", –- отметила Татьяна Игнатьева.

В свою очередь председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова проинформировала об итогах парламентского мониторинга готовности школ к обеспечению бесплатным горячим питанием младших школьников, а также финансовой потребности на обновление школ искусств. К примеру, порядка 40 млн рублей необходимо учреждениям дополнительного образования на закупку новых музыкальных инструментов. Кроме этого, депутаты продолжат работу над поставленной президентом России задачей по расширению мер поддержки многодетных семей, поиску возможностей стимулирования демографического роста, сокращению дефицита медицинских кадров и др.



По итогам заседания рабочая группа приняла проект решения, предложения в который принимаются до конца недели.