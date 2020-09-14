Элиссан Шандалович рассказал о главных решениях депутатов на первом заседании парламента в осенней сессии

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович подвел итоги первого после каникул заседания парламента Карелии, которое состоялось 15 сентября, и обозначил задачи в осенней сессии.

Как рассказал журналистам Элиссан Шандалович, депутаты последовательно расширяют возможности использования регионального материнского капитала, размер которого сейчас 105,5 тысяч рублей. Ранее были приняты изменения в законодательство, позволяющие направлять его на улучшение жилищных условий, выплаты по кредитам на покупку жилья, оплату детского сада, а также на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации.

"Сегодня, отвечая на обращения к нам многодетных семей, депутатами было принято решение поддержать их предложение, дающее возможность использовать материнский капитал на приобретение легкового автотранспорта и сельхозтехники. Я думаю, это будет дополнительным подспорьем для многодетных семей Карелии", – сказал Элиссан Шандалович и добавил, что норма вступит в силу с 1 января 2021 года.

По словам парламентария, в окончательном чтении депутаты также приняли поправки в закон "Об образовании", предусматривающие выплату компенсаций за оплату жилья и коммунальных услуг директорам школ и детских садов на селе и их заместителям. Ранее льгота распространялась только на сельских педагогов.

"Я считаю это справедливо. Данной мерой смогут воспользоваться работники образовательных организаций в сельских населенных пунктах республики. Это еще одна из дополнительных мер поддержки жителей на селе", – отметил Элиссан Шандалович.

Кроме этого, депутаты продолжили работу над налоговым законодательством. В первом чтении поддержан проект закона, которым вводится пакет налоговых мер поддержки для резидентов Арктической зоны в Карелии, куда входят Лоухский, Беломорский, Кемский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.

"Вновь зарегистрированные на данных территориях организации-резиденты будут освобождены от налога на имущество и налога на прибыль. По истечении пятилетнего срока они могут претендовать на налоговые послабления", – пояснил спикер парламента.

Кроме этого, в первом чтении принято решение о снижении транспортного налога на 50% для родителей и опекунов, которые воспитывают детей-инвалидов.

Элиссан Шандалович также обозначил главные задачи на осеннюю сессию.

"В первую очередь это работа над бюджетом Республики Карелия. Мы прекрасно понимаем, что перед нами стоят очень серьезные и непростые задачи, связанные с теми проблемами, которые создала пандемия. Я уверен, что совместная работа всех субъектов, которые формируют главный финансовый документ, поможет принять сбалансированный бюджет и выполнить все социальные обязательства", – сказал председатель Законодательного Собрания.

По словам парламентария, депутаты продолжат контролировать направления реализации послания Президента России, одно из важнейших – обеспечение младших школьников бесплатным горячим питанием.

Важнейшим направлением работы также станет внесение поправок в Конституцию Республики Карелия, республиканское законодательство в соответствии с теми изменениями, которые были внесены в Конституцию Российской Федерации.