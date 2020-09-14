Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Труп обнаружили в Карелии на берегу реки Шуя
Сегодня 07:25
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск 6
14.09.2020 18:58
Председатель остался за решеткой 6
Сегодня 13:04
Суд Петрозаводска оставил под стражей спикера горсовета Боднарчука 2
14.09.2020 19:19
Власти высказались о дальнейшей судьбе экзаменов для 9-классников в период пандемии COVID-19
14.09.2020 21:05
В турецком отеле официант надругался над школьницей из России 4
14.09.2020 19:40

Элиссан Шандалович рассказал о главных решениях депутатов на первом заседании парламента в осенней сессии

Новости. Общество
16:08, 15 Сентября 2020
фото: © пресс-служба Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия
Загрузка...

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович подвел итоги первого после каникул заседания парламента Карелии, которое состоялось 15 сентября, и обозначил задачи в осенней сессии.

Как рассказал журналистам Элиссан Шандалович, депутаты последовательно расширяют возможности использования регионального материнского капитала, размер которого сейчас 105,5 тысяч рублей. Ранее были приняты изменения в законодательство, позволяющие направлять его на улучшение жилищных условий, выплаты по кредитам на покупку жилья, оплату детского сада, а также на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации.

"Сегодня, отвечая на обращения к нам многодетных семей, депутатами было принято решение поддержать их предложение, дающее возможность использовать материнский капитал на приобретение легкового автотранспорта и сельхозтехники. Я думаю, это будет дополнительным подспорьем для многодетных семей Карелии", – сказал Элиссан Шандалович и добавил, что норма вступит в силу с 1 января 2021 года.

По словам парламентария, в окончательном чтении депутаты также приняли поправки в закон "Об образовании", предусматривающие выплату компенсаций за оплату жилья и коммунальных услуг директорам школ и детских садов на селе и их заместителям. Ранее льгота распространялась только на сельских педагогов.

"Я считаю это справедливо. Данной мерой смогут воспользоваться работники образовательных организаций в сельских населенных пунктах республики. Это еще одна из дополнительных мер поддержки жителей на селе", – отметил Элиссан Шандалович.

Кроме этого, депутаты продолжили работу над налоговым законодательством. В первом чтении поддержан проект закона, которым вводится пакет налоговых мер поддержки для резидентов Арктической зоны в Карелии, куда входят Лоухский, Беломорский, Кемский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.

"Вновь зарегистрированные на данных территориях организации-резиденты будут освобождены от налога на имущество и налога на прибыль. По истечении пятилетнего срока они могут претендовать на налоговые послабления", – пояснил спикер парламента.

Кроме этого, в первом чтении принято решение о снижении транспортного налога на 50% для родителей и опекунов, которые воспитывают детей-инвалидов.

Элиссан Шандалович также обозначил главные задачи на осеннюю сессию.

"В первую очередь это работа над бюджетом Республики Карелия. Мы прекрасно понимаем, что перед нами стоят очень серьезные и непростые задачи, связанные с теми проблемами, которые создала пандемия. Я уверен, что совместная работа всех субъектов, которые формируют главный финансовый документ, поможет принять сбалансированный бюджет и выполнить все социальные обязательства", – сказал председатель Законодательного Собрания.

По словам парламентария, депутаты продолжат контролировать направления реализации послания Президента России, одно из важнейших – обеспечение младших школьников бесплатным горячим питанием.

Важнейшим направлением работы также станет внесение поправок в Конституцию Республики Карелия, республиканское законодательство в соответствии с теми изменениями, которые были внесены в Конституцию Российской Федерации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом

Аналитика

Сегодня 13:04
Политкухня
Председатель остался за решеткой 6
Сохранивший свою должность спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Смартфон можно превратить в POS-терминал 2
10.09.2020 09:00
Тарифу на тепло в Петрозаводске обещан рост с "опережающим темпом" 18
07.09.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 10
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»