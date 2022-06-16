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Элиссан Шандалович рассказал об изменениях в бюджете республики

Новости. Общество
09:54, 22 Июня 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Изменения в бюджете республики будут вноситься вновь по инициативе главы республики Артура Олеговича Парфенчикова на заседании парламента в четверг, 23 июня.

«В четверг, 23 июня, по инициативе главы республики Артура Олеговича Парфенчикова вновь будем вносить большие изменения в бюджет Карелии», — сообщил на своей странице в соцсети Элиссан Шандалович.

В частности,

• Расходы Дорожного фонда увеличиваются на 595,4 млн рублей. Средства планируются направить на содержание автодорог, ремонт аварийных мостов

Муниципалитетам:

• 100 млн рублей — субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также на поддержку самозанятых
• 14 млн рублей — на повышение энергоэффективности в образовательных организациях
• 250 млн рублей — субсидии на поддержку общественных инициатив.

Кроме того:

• 100 млн рублей — на приобретение 5 троллейбусов для Петрозаводска
• 2,75 млн рублей — на выполнение проектных работ по обустройству вело и пешеходных дорожек в районе лыжной трассы «Фонтаны»
• 59,2 млн рублей — на капремонт зданий образовательных учреждений
• 59,7 млн рублей — на ремонт зданий общежитий
• 28,1 млн рублей — на ремонтные работы для открытия мастерских на базе Петрозаводского лесотехникума, Петрозаводского техникума городского хозяйства, Костомукшского политехнического колледжа, Петрозаводского автотранспортного техникума
• 44 млн рублей — субсидии на софинансирование закупки оборудования для создания «умных» спортивных площадок
• 20,2 млн рублей — обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы крови (включая сенсоры и дополнительные комплекты системы непрерывного мониторинга глюкозы) детей с сахарным диабетом
• 7,1 млн рублей — расходы на предоставление мер социальной поддержки и дополнительной поддержки семей с детьми
• 127,6 млн рублей — субсидия на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации

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