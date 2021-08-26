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Элиссан Шандалович: нужно увеличить выплаты гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы

Новости. Общество
16:24, 27 Августа 2021
фото: © unsplash

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Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович считает, что размер ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, нужно увеличить.

Соответствующее обращение спикер парламента подготовил в адрес заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

На сегодня размер выплат гражданам, осуществляющим уход за такими людьми, составляет 1200 рублей в месяц, тогда как родители или опекуны детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы получают по 10 тысяч рублей.

«Уход за инвалидом I группы крайне сложен и не отличается от ухода за инвалидом с детства I группы. При этом размер выплат людям, осуществляющим уход, отличается. Это несправедливо», — считает спикер парламента Республики Карелия Элиссан Шандалович.

Проект обращения планируется рассмотреть в сентябре на парламентском Комитете по здравоохранению и социальной политике и на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия.

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