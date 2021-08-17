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Элиссан Шандалович: «Современные технологии, которые появляются в Петрозаводске, идут на пользу сохранения окружающей среды и здоровья жителей Карелии»

Новости. Общество
19:02, 17 Августа 2021
фото: © Законодательное Собрание РК

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Глава Карелии и председатель республиканского парламента вместе с представителями водоочистных предприятий из разных городов России ознакомились с передовыми технологиями, используемыми на очистных Петрозаводска.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель республиканского парламента Элиссан Шандалович, а также представители предприятий водопроводно-канализационного комплекса из Благовещенска, Перми, Самары, Тамбова, Ульяновска, Пензы, Березников, Нижневартовска, Лангепаса и Москвы ознакомились с передовым опытом переработки и использования осадка сточных вод, который внедрен АО «ПКС-Водоканал» на канализационных очистных сооружениях Петрозаводска.

Как сообщил технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук, на сегодня ресурсы карьера, где ранее складировали осадок, исчерпаны, и предприятие полностью перешло на процесс компостирования. Проект был разработан Петрозаводским государственным университетом совместно с коллегами из Финляндии.

«Совместив наш осадок и древесную кору, мы получаем почвогрунт, который направляем на благоустройство города. В этом году для ускорения процесса компостирования, обогащения смеси воздухом и выхода на промышленный масштаб производства закуплен немецкий ворошитель стоимостью порядка 21 миллиона рублей. Также ведется подготовительная работа по изготовлению из смеси удобрений, которые можно использовать в сельском хозяйстве, — сказал Виталий Остапчук.

В планах предприятия в этом году реконструировать цех механического обезвоживания осадка сточных вод, что будет способствовать более эффективному компостированию. По словам директора по экономике и финансам АО «ПКС-Водоканал» Ольги Никитиной, на данные работы предусмотрено порядка 100 миллионов рублей. При этом финансирование проекта осуществляется не за счет тарифных источников, а за счет собственных средств организации.
Председатель Законодательного Собрания Карелии отметил работу предприятия, нацеленную на защиту экологии и здоровья граждан.

«Современные технологии, которые появляются в Петрозаводске, идут на пользу сохранения окружающей среды и, самое главное, на пользу сохранения здоровья жителей Карелии. Я уверен, что предприятие на этом не остановится, будут новые идеи, связанные с защитой экологии и здоровья граждан», — сказал Элиссан Шандалович.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что решение такой сложной технологической задачи является большим общим успехом, а также обратил внимание на дальнейший сбыт и использование готовой продукции, например, в сельском и лесном хозяйства.

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