Элиссан Шандалович: Успех всегда есть там, где сложный учебный процесс превращается в общее интересное дело

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович по традиции в День знаний принял участие в торжественной линейке школы № 1 Медвежьегорска, выпускником которой он является.

«Сегодня в такой прекрасный, замечательный солнечный день я нахожусь в своей родной школе в окружении педагогов, ребят и моих земляков, и это особое радостное чувство, которое просто переполняет меня. Нашей школе есть чем гордиться. Это успехи наших выпускников и сегодняшних учеников. А успех всегда есть там, где сложный учебный процесс превращается в общее интересное дело», — сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента выразил уверенность, что новый учебный год будет интересным и станет годом новых побед. Напомним, ранее парламентарий вместе с представителями родительского комитета принимал участие в общественной приемке этой школы.

Также Элиссан Шандалович посетил праздничное мероприятие в школе № 3 Медвежьегорска.

Напомним, в Медвежьегорске началось строительство нового учебного заведения, в связи с чем ученики школы им. Фанягина, на месте которой идет стройка, временно будут учиться в школах № 1 и № 3.