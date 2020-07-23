890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии 4
Сегодня 15:06
Доктор Воронцов ушел навсегда
Сегодня 14:45
Места отдыха у воды в Петрозаводске проверили поcле гибели подростка на Ключевском карьере 6
Сегодня 07:15
Ребенок погиб в аварии на дороге в Карелии 1
Сегодня 10:54
На набережной Варкауса строится еще один дом с космическим видом на Онежское озеро (ФОТО)
Сегодня 13:40
Кроссовер не пропустил "скорую" и устроил ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
Сегодня 06:50

Элиссан Шандалович: Важно помнить о ситуации на АО "Карелия ДСП" и понимать перспективы ее развития

Новости. Общество
16:57, 23 Июля 2020
Загрузка...

Сегодня спикер карельского парламента Элиссан Шандалович принял участие в заседании правительства республики в режиме видеоконференции.

В ходе обсуждения социально-экономического развития моногородов республики Элиссан Шандалович задал вопрос о том, какие меры предпринимает правительство Карелии для урегулирования ситуации на предприятии "Карелия ДСП" в поселке Пиндуши. "Важно помнить о ситуации на предприятии и понимать перспективы ее развития" - подчеркнул Элиссан Шандалович.

Как сообщил Министр экономического развития Олег Ермолаев, сегодня все усилия руководства республики направлены на привлечение нового эффективного собственника предприятия и уже есть несколько инвесторов, заинтересованных в приобретении производства. Министр также заверил, что правительство готово компенсировать часть заработной платы, которую собственник должен выплатить работникам.

 "Мы знаем, что депутаты Законодательного собрания активно следят за развитием событий, встречались с коллективом предприятия. Ситуация непростая, но работа по выводу предприятия из кризиса продолжается", – отметил Олег Ермолаев.

Напомним, ранее в адрес председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича поступили многочисленные обращения трудового коллектива АО "Карелия ДСП" по поводу задолженности по заработной плате. Работники выразили опасение, что предприятие может быть намеренно ликвидировано собственником. После обращения спикера парламента в органы прокуратуры, на предприятии была проведена проверка, по результатам которой возбуждены уголовные и административные дела по факту задолженности и нарушению сроков выплаты зарплаты. К административной ответственности собственника привлекла и Госинспекция труда по Карелии, оштрафовав владельца "Карелия ДСП" на 30 тыс. рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"

Чтиво

Сегодня 14:45
Частная жизнь
Доктор Воронцов ушел навсегда
Трагически оборвалась жизнь 32-летнего доктора Офтальмологического центра Карелии Андрея Александровича Воронцова.
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 16
Сегодня 09:13
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
21.07.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»