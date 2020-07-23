Элиссан Шандалович: Важно помнить о ситуации на АО "Карелия ДСП" и понимать перспективы ее развития

Сегодня спикер карельского парламента Элиссан Шандалович принял участие в заседании правительства республики в режиме видеоконференции.

В ходе обсуждения социально-экономического развития моногородов республики Элиссан Шандалович задал вопрос о том, какие меры предпринимает правительство Карелии для урегулирования ситуации на предприятии "Карелия ДСП" в поселке Пиндуши. "Важно помнить о ситуации на предприятии и понимать перспективы ее развития" - подчеркнул Элиссан Шандалович.

Как сообщил Министр экономического развития Олег Ермолаев, сегодня все усилия руководства республики направлены на привлечение нового эффективного собственника предприятия и уже есть несколько инвесторов, заинтересованных в приобретении производства. Министр также заверил, что правительство готово компенсировать часть заработной платы, которую собственник должен выплатить работникам.

"Мы знаем, что депутаты Законодательного собрания активно следят за развитием событий, встречались с коллективом предприятия. Ситуация непростая, но работа по выводу предприятия из кризиса продолжается", – отметил Олег Ермолаев.

Напомним, ранее в адрес председателя Законодательного собрания Элиссана Шандаловича поступили многочисленные обращения трудового коллектива АО "Карелия ДСП" по поводу задолженности по заработной плате. Работники выразили опасение, что предприятие может быть намеренно ликвидировано собственником. После обращения спикера парламента в органы прокуратуры, на предприятии была проведена проверка, по результатам которой возбуждены уголовные и административные дела по факту задолженности и нарушению сроков выплаты зарплаты. К административной ответственности собственника привлекла и Госинспекция труда по Карелии, оштрафовав владельца "Карелия ДСП" на 30 тыс. рублей.