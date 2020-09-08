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Элиссан Шандалович: важно создать безопасные условия для обучения школьников в Карелии

Новости. Общество
17:03, 09 Сентября 2020
фото: © Заксобрание Карелии
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Для защиты школьников и учителей от коронавирусной инфекции необходимо стремиться к установке рециркуляторов для обеззараживания воздуха в каждом классе, считает Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.

Как сообщил спикер парламента на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, в преддверии нового учебного года депутаты проводили мониторинг образовательных учреждений. Что касается организации бесплатного питания, то все школьники 1–4 классов им обеспечены.

"Мы и дальше также будем отслеживать эту ситуацию совместно с Министерством образования республики, и если будет необходимость, готовы решать возникающие проблемы", – сказал Элиссан Шандалович.

Также парламентарии уделили внимание санитарно–эпидемиологической безопасности в школах. Пока в части обеспечения средствами санитарной защиты, диспенсерами с антисептиком, бактерицидными лампами с рециркуляцией вопросы остаются, отметили в пресс–службе ЗС РК.

"С точки зрения эпидемиологии, если в школе всего две или три такие лампы, то это проблемы не решает. Необходимо стремиться к установке рециркуляторов в каждом классе. Тогда это будет иметь эффект. Диспенсеры с антисептиком также должны быть в максимальном количестве", – сказал спикер Заксобрания.

По словам первого замминистра образования республики Натальи Кармазиной, школам на закупку средств индивидуальной защиты выделено почти 30 млн рублей из бюджета республики, но потребность намного больше. Самый острый вопрос на сегодняшний день – устройства обеззараживания воздуха.

"Я здесь полностью поддерживаю Элиссана Владимировича, потому что есть исследования, которые доказывают, что если в кабинетах такие приспособления закрытого контура установлены, то дети болеют меньше вирусными заболеваниями", – уточнила представитель ведомства.

Спикер Заксобрания попросил министерство образования республики систематизировать вопрос обеспечения школ республики средствами индивидуальной защиты, сделав запросы в образовательные организации.

"Мы также готовы поделиться информацией и вместе эту проблему решать, чтобы создать безопасные условия для обучения детей", – добавил парламентарий.

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