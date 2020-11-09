Элиссан Шандалович вступился за медицинские учреждения, с которых ФОМС требует возврата средств

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович выступил в защиту медицинских учреждений, с которых Фонд обязательного медицинского страхования требует возврата денежных средств.

На заседании правительства республики 10 ноября спикер парламента сообщил, что 12 медицинским организациям Карелии до 20 декабря 2020 года предписано вернуть в территориальный Фонд ОМС средства, которые были предоставлены им авансом.



"Мы понимаем, что ситуация непростая и об этом говорит в том числе кредиторская задолженность. Медицинским учреждениям очень непросто работать в условиях пандемии, и, безусловно, им нужно оказывать всяческую поддержку. Поэтому прошу пересмотреть позицию о возвращении средств в Территориальный фонд ОМС от этих организаций. Думаю, это возможно, заключив дополнительное соглашение", – сказал Элиссан Шандалович.



Парламентарий поддержал позицию Минздрава Карелии о том, что учреждения, которые в условиях ограничений лишены возможности оказывать плановую медпомощь и зарабатывать, должны ежемесячно до конца года получать 1/12 от общего объема предусмотренных им денежных средств вне зависимости от того, сколько они заработали.



По словам директора Территориального фонда ОМС Андрея Гравова, по постановлению правительства России Карелия получила средства на 100-процентное финансирование медицинских организаций. Учреждения, которые не смогли доказать свои расходы на выплату заработной платы, налогов и оплату коммунальных услуг, должны вернуть часть средств. Однако Элиссан Шандалович обратил внимание, что документ действовал с апреля по июль, а по последующим месяцам никакого решения не принято.



"Кредиторская задолженность не уменьшается в лечебных учреждениях, в том числе потому, что ограничено оказание плановой медицинской помощи. Я прошу вас, Андрей Михайлович, обратиться в федеральный Фонд ОМС и решить эту проблему с 12 медицинскими организациями. Для них, поверьте, это не лишние деньги", – подчеркнул парламентарий.



Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сказал, что данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании тарифной комиссии под председательством вице-премьера по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря Корсакова.