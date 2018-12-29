"Елка желаний" организована в детском центре помощи Петрозаводска

В декабре энергетики ТГК-1 примерили на себя роль Дедов Морозов и Снегурочек: они организовали Елку желаний для центра помощи детям "Надежда".

На протяжении всего декабря пожелания в виде красивых новогодних открыток от ребят украшали новогодние ели в фойе филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1", торгового дома "Ярмарка" и детокс-клиники "Кивач". Общими усилиями были собраны более 100 подарков — 28 декабря они уехали в свой новый дом — в центр помощи детям "Надежда".

— Все началось со сбора детской и познавательной литературы для районных библиотек и социальных центров — в течение трех летних месяцев энергетики филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" собирали книги. Уже осенью они нашли своих юных читателей в библиотеках Сегежского и Беломорского районов. А специально для "Надежды" энергетики приготовили книги в ярких переплётах с потешками, сказками и скороговорками, — отмечает Игорь Карцев, директор филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1". — После личного знакомства с детьми из центра "Надежда" мы продолжили череду добрых дел — сотрудники филиала собрали огромное количество красивой и функциональной канцелярии для юных исследователей: наборы ярких фломастеров, карандашей и мелков, наборы для творчества и обучающих игр, цветной бумаги и пластилина, акварельные краски и книги-раскраски.

Воспитанники центра "Надежда" подготовили открытки-пожелания и передали их энергетикам. Совместно с сотрудниками торгового дома "Ярмарка" и детокс-клиники "Кивач" началось исполнение новогодний пожеланий.

— Каждый подарок делался с большой любовью, — сказал Игорь Карцев. — Мы очень надеемся, что поделились радостью с детьми, которые так нуждаются в волшебстве и надежде. Лучшая награда для нас —улыбки и счастливые лица юных мечтателей. Каждый из нас может сделать так, чтобы в мире на одно доброе мгновение стало больше!