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27.12.2020 19:00

"Елка желаний" появилась у собора Александра Невского в Петрозаводске

Новости. Общество
18:20, 28 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Ель с рождественскими просьбами ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, установлена у Кафедрального собора им. Александра Невского, сообщили в администрации столицы Карелии.

Петрозаводск присоединился к акции "Елка желаний" в рамках всероссийского проекта "Мечтай со мной". Сегодня старт акции дали глава Петрозаводска Ирина Мирошник, настоятель Александро-Невского собора протоиерей Иоанн Тереняк и руководитель АНО "Ресурсный центр межнационального сотрудничества" Анна Мугачева. Подарки будут вручены детям в преддверии Рождества.

"Елка желаний" находится рядом с собором на проспекте  Аександра Невского, 32.

Ранее глава Карелии рассказал о старте в Карелии стартовала благотворительной акции "Елка добрых желаний". Она установлена в здании правительства республики.

"Одна из тех, чье письмо оказалось на елке, - пятилетняя петрозаводчанка Женя Литвинова. У девочки тяжелые врожденные заболевания, и ей очень нужен был компьютер для общения с иногородними специалистами. Рад, что смог исполнить ее мечту", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

 

 

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