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Новости. Политика
09:40, 22 Января 2019
фото: Валерий Поташов

Эмилия Слабунова: Выдвигаться в Госдуму не планирую

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Лидер партии "Яблоко" опровергла утверждения телеграм-канала о ее намерениях баллотироваться в российский парламент от Новгородской области.

Депутат Законодательного собрания Карелии и председатель российской партии "Яблоко" Эмилия Слабунова не собирается участвовать в выборах депутата Государственной Думы от Новгородской области, которые должны состояться осенью нынешнего года. Об этом Слабунова заявила 22 января "Столице на Онего", комментируя появившееся накануне сообщение одного из популярных новгородских телеграм-каналов о намерении карельского политика баллотироваться в нижнюю палату российского парламента.   

"Партия "Яблоко" рассматривает вопрос об участии в этих выборах. Я выдвигаться не планирую. Я являюсь депутатом карельского парламента, и работы у меня много, учитывая количество проблем в республике. Нужно оправдывать доверие избирателей", - отметила Эмилия Слабунова.

Напомним, новгородский телеграм-канал "Берестяная грамота" утверждал, что лидер партии "Яблоко" объявит о своем участии в выборах депутата Госдумы на партийном митинге в Шимске. Акция направлена против реформы здравоохранения, проводимой в Новгородской области.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Американец
2019-01-22 10:39:46
вы еще утром писали, что она "пойдет"...... ну настоящие политические дамы с пониженной социальной ответственностью
Гость
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