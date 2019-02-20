Энергетики готовятся к борьбе с паводком

В АО "Прионежская сетевая компания" определены первоочередные меры по защите энергообъектов от весеннего половодья.

Обильные снегопады, прошедшие на всей территории Карелии нынешней зимой создали серьезную угрозу разлива паводковых вод весной 2019 года.

В преддверии весеннего половодья в АО "ПСК" проводятся мероприятия по обеспечению бесперебойной работы энергетических объектов и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных стихией.

По всей зоне ответственности компании организовано обследование участков возможного затопления вблизи ЛЭП и подстанций, производственных зданий, обеспечено наблюдение за развитием паводковой обстановки, а также за ледовой обстановкой в местах возможных заторов на реках.

"У нас идет проверка готовности сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации возможных ЧП на энергообъектах, вызванных паводком", - отметили в Прионежской сетевой компании". – "Обеспечено оперативное взаимодействие всех служб и подразделений. Наши специалисты примут участие в реализации комплекса предупредительных мероприятий совместно с органами местной исполнительной власти в районах республики".

На время весенней распутицы на дизельэлектростанции АО "Прионежская сетевая компания" в поселках Валдай, Полга, Вожмозеро Сегежского района будет организован завоз дополнительного запаса топлива, необходимого для обеспечения бесперебойной работы источников энергии.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.