Энергетики Карелии отменили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности был объявлен 9 марта в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в "Карелэнерго".

Персонал предприятия работает в штатном режиме.

В связи с отсутствием штормовых предупреждений и прогноза опасных и неблагоприятных метеоусловий, связанных с усилением ветра или иными погодными явлениями, которые могут повлиять на работу электросетевого комплекса на территории Карелии, в филиале "Карелэнерго" 10 марта отменен режим повышенной готовности.