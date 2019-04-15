Энергетики Карелии провели бизнес-завтрак со студентами

Энергетики ТГК-1 12 апреля провели бизнес-завтрак со студентами 3 и 4 курсов Института экономики и права Петрозаводского государственного университета, профиля "Экономика".

Встреча стала продолжением прошедшей днем ранее "Ярмарки работодателей". Руководители экономического блока филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" рассказали о нюансах прохождения производственной практики и написания дипломного проекта, а также этапах собеседований при трудоустройстве в компанию.

"Для "ТГК-1", имеющей статус Единой теплоснабжающей компании в Петрозаводске, Пряжинском и Прионежском районах, важно донести до студентов и будущих сотрудников блока экономики ключевые бизнес-задачи компании. Это формирует осознанный выбор в пользу "ТГК-1" в качестве работодателя", – отметил Алексей Ермаков, директор по экономике и финансам филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1".

Во время бизнес-завтрака студенты интересовались, какими навыками и компетенциями должны обладать специалисты, какие направления востребованы в компании, принимают ли на работу в экономический блок студентов-бакалавров и какие задачи ставит компания во время прохождения производственной практики.

Основной блок встречи был посвящен проблеме успешного прохождения собеседования. Директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина отметила, что прием на работу, как правило, состоит из трех этапов: диалога с рекрутером, личного контакта с потенциальным руководством соискателя и выполнения кейса с последующей защитой своего решения. В дополнение Ирина Борисовна анонсировала запуск мастер-класса "Как пройти собеседование" для студентов ПетрГУ, который будет состоять из теоретической части и тренинга.

"Мы хотим поблагодарить компанию за внимание к Институту экономики и права ПетрГУ. Переоценить полезность таких встреч и предстоящего мастер-класса невозможно. В формате бизнес-завтрака мы собрались впервые. Это событие, безусловно, очень полезное и информативное. Сегодня здесь присутствовали студенты 3 и 4 курсов. Мы готовим ребят заранее, чтобы они присмотрелись к потенциальным работодателям, по возможности прошли производственную практику, показались работодателю. Отношения завязываются на более ранней стадии обучения, а не на выходе из стен института", – отметила Анжела Ругачева, доцент кафедры экономической теории и менеджмента, председатель учебно-методической комиссии Института экономики и права Петрозаводского государственного университета.