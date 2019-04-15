Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:29, 15 Апреля 2019

Энергетики Карелии провели бизнес-завтрак со студентами

Загрузка...

Энергетики ТГК-1 12 апреля провели бизнес-завтрак со студентами 3 и 4 курсов Института экономики и права Петрозаводского государственного университета, профиля "Экономика".

Встреча стала продолжением прошедшей днем ранее "Ярмарки работодателей". Руководители экономического блока филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" рассказали о нюансах прохождения производственной практики и написания дипломного проекта, а также этапах собеседований при трудоустройстве в компанию.

"Для "ТГК-1", имеющей статус Единой теплоснабжающей компании в Петрозаводске, Пряжинском и Прионежском районах,  важно донести до студентов и будущих сотрудников блока экономики ключевые бизнес-задачи компании. Это формирует осознанный выбор в пользу "ТГК-1" в качестве работодателя", – отметил Алексей Ермаков, директор по экономике и финансам филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1".

Во время бизнес-завтрака студенты интересовались, какими навыками и компетенциями должны обладать специалисты, какие направления востребованы в компании, принимают ли на работу в экономический блок студентов-бакалавров и какие задачи ставит компания во время прохождения производственной практики.

Основной блок встречи был посвящен проблеме успешного прохождения собеседования. Директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина отметила, что прием на работу, как правило, состоит из трех этапов: диалога с рекрутером, личного контакта с потенциальным руководством соискателя и выполнения кейса с последующей защитой своего решения. В дополнение Ирина Борисовна анонсировала запуск мастер-класса "Как пройти собеседование" для студентов ПетрГУ, который будет состоять из теоретической части и тренинга.

"Мы хотим поблагодарить компанию за внимание к Институту экономики и права ПетрГУ. Переоценить полезность таких встреч и предстоящего мастер-класса невозможно. В формате бизнес-завтрака мы собрались впервые. Это событие, безусловно, очень полезное и информативное. Сегодня здесь присутствовали студенты 3 и 4 курсов. Мы готовим ребят заранее, чтобы они присмотрелись к потенциальным работодателям, по возможности прошли производственную практику, показались работодателю. Отношения завязываются на более ранней стадии обучения, а не на выходе из стен института", – отметила Анжела Ругачева, доцент кафедры экономической теории и менеджмента, председатель учебно-методической комиссии Института экономики и права Петрозаводского государственного университета.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
14.04.2019, 18:02
ВИДЕО: Мужчина выпал из окна в Петрозаводске
12.04.2019, 11:24
Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми

Аналитика

12.04.2019 16:25
Политкухня
Кнут и пряник от представителя Путина 3
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 24
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия 1
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 6
04.04.2019 15:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:59
Личное мнение
Соседи показывают настоящую драму 4
Россиянам остается только следить за драмой, которая разворачивается на выборах президента Украины.
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 1
11.04.2019 12:45
Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
11.04.2019 12:40
"Я горжусь тем, что мы не упустили руководство колониями, зоны у нас "красные" 3
11.04.2019 10:23
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»