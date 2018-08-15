Энергетики Каскада Сунских ГЭС повышают надежность работы энергооборудования

Энергетики Каскада Сунских ГЭС ПАО "ТГК-1" завершили капитальный ремонт трансформатора мощностью 31,5 МВА на Кондопожской ГЭС.

"Мы установили разъединители с дистанционным приводом, элегазовые выключатели, обновили релейную защиту трансформатора, кабели управления и ошиновку, — отмечает главный инженер Каскада Сунских ГЭС Александр Седельников. — Во время ремонта были заменены важнейшие конструктивные элементы трансформатора — высоковольтные вводы 110 кВ. Новые вводы с RIP-изоляцией отличаются более высокой термической и механической стойкостью по сравнению со своими предшественниками".

Капитальный ремонт нацелен на повышение надежности основного оборудования станции и обеспечение бесперебойной выдачи мощности в сеть, связывающую Кондопожскую ГЭС и энергосистему Республики Карелия.

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