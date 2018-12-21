Энергетики монтируют несколько ЛЭП подстанций на Древлянке-3

В Петрозаводске, за Университетским городком, в районе индивидуальной застройки Древлянка-3 кипит работа.

Энергетики монтируют здесь сразу несколько линий электропередачи и подстанции. Проект по электрификации участков для домов многодетных семей и семей, имеющих на попечении детей-инвалидов, начатый в 2016 году, завершается.

Более 300 участков было бесплатно выделено на Древлянке-3 городской администрацией под застройку многодетным семьям в 2014 году. Часть из них уже освоена: где-то стены возведены, где-то пока еще только фундаменты. Но готового жилья пока не видно. Вадим Евсеенко, один из тех льготников, кто получил здесь землю, рассказывает, что дальше пока продолжать строительство было невозможно – сдерживало отсутствие инженерных коммуникаций, прежде всего электроэнергии.

"Ну, а теперь смотрите сами, - улыбается он. – Столбы уже стоят, провода натягивают. Обещают, что до Нового года все будет сделано, и можно начать присоединятся к электроэнергии. И строить дом дальше".

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