Энергетики напоминают: запрещается ловить рыбу в охранных зонах ЛЭП

Специалисты Карельского филиала «Россети Северо-Запад» напомнили всем любителям о правилах ловли рыбы.

В республике начался активный сезон открытой воды. Специалисты Карельского филиала «Россети Северо-Запад» напоминают любителям ловли рыбы: только соблюдение правил безопасной рыбалки поможет избежать опасности и в случае чрезвычайной ситуации спасти вашу жизнь и жизни окружающих.

Одна из самых частых причин несчастных случаев с рыбаками – удар током во время прохода под линией электропередачи с поднятым удилищем. Необязательно прикасаться к токоведущим частям, чтобы получить смертельный удар. Приближение к проводу на расстояние менее 1,5 метра – уже смертельно опасно.

Угроза жизни и здоровью рыбаков сопряжена и с нарушением границ охранных зон ВЛ в местах их пересечения с водоемами. Охранная зона в зависимости от напряжения ЛЭП составляет от 2 до 55 метров. Электротравма неизбежна, если любитель рыбной ловли коснется провода при забросе наживки, причем как с берега, так и с лодки на воде.

Особенно опасно рыбачить в охранной зоне ЛЭП в грозу. Удочка, как любой высокий и одиноко стоящий предмет, может притягивать удар молнии, поэтому при приближении грозы необходимо немедленно уйти как можно дальше от береговой линии. Удар молнии может распространяться вокруг водоема в радиусе до 100 метров. Влажность воздуха, мокрые снасти и близость притягивающих молнии линий электропередачи увеличивают шанс смертельного поражения.